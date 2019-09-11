 

Курс доллара: гривня обновила исторический максимум

11 сентября 2019 г. 14:28
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2488,2279 (10 сентября – 2502,6567) 100 EUR – 2747,0036 (10 сентября – 2761,1811)

Официальный курс гривни к доллару обновил трехлетний исторический максимум, установленный 1 августа текущего года на уровне 25,02 гривни/доллар.

Вчера, 10 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,00/25,03 гривни/доллар, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,60/27,63 гривни/евро, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

 

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