Курс доллара продолжает расти

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 марта по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 15 копеек до 25,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,95 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5400 - 25,5600 грн/доллар, евро 28,9342 - 28,9543 грн/евро, российский рубль 0,3566 - 0,3571 грн/рубль.

Напомним, 10 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,3750 - 25,4100 грн/доллар, евро 28,8463 - 28,8860 грн/евро, российский рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара как минимум до 26 гривен за доллар. По их мнению, на текущих отметках курс доллара может стабилизироваться в случае единого фронта со стороны НБУ, Минфина и главы правительства.