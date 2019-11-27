Курс доллара упал до нового минимума в этом году

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,89 (23,90 - 26 ноября), продажи - 24,07 (24,08 - 26 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,21 - 26 ноября), продажи - 26,54 (26,56 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 26 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 26 ноября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,7 0-24,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, 27 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,39 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 ноября справочный курс на уровне 23,97 грн/доллар, понизив его по сравнению с 26 ноября (23,98). Справочный курс обновил минимум в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

26 ноября 2019 года Минфин разместил на аукционе по продаже ОВГЗ 2,388 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 19 ноября объем был 1,317 млрд грн.

Приток денег нерезидентов в гособлигации является одной из основных причин укрепления гривны в 2019 году.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.