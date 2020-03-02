Курс доллара ускорил рост

02 марта 2020 г. 17:41
Источник: РБК-Украина
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Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 2 марта, вырос на 21 копейку до 24,89 гривен за доллар, курс в покупке до 24,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 62 копейки до 27,69 гривен за евро.

Торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8750 - 24,8950 грн/доллар, евро 27,6759 - 27,6931 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 17 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс евро вырос на 29 копеек до 27,06 гривен за евро.

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