Курс доллара в Украине опустится: прогноз аналитика

На следующей неделе курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 28 гривен. На этой неделе курс снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,4%.

Об этом рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США снизился с 28,44 до 28,36 гривен (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,50/28,52 до 28,10/28,12 (-1,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,38/28,58 до 28,09/28,36 (-1,0%/-0,8%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого падения курса покупки по сравнению с продажей.

Аналитик отметил, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об отсутствии риска существенной девальвации гривны относительно доллара до конца года, поскольку для этого нет фундаментальных макроэкономических факторов.

При этом министр отметил, что, учитывая труднопредсказуемый глобальный эффект для экономики из-за распространения эпидемии COVID-19, прогнозировать значение таких высоковолатильных показателей, как курс, достаточно сложно.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 гривен", - добавил Иосуб.

Напомним, курс доллара в государственном бюджете Украины на 2021 год заложен на уровне выше 29 гривен.