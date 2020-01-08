Лесные пожары в Австалии: экономический ущерб превысит предыдущий рекорд - СМИ

Экономический ущерб от лесных пожаров, опустошающих восточное побережье Австралии, превысит рекордные 4,4 млрд долларов, установленные в результате вспышек "Черной субботы" 2009 года, сообщает The Guardians со ссылкой на Moody's Analytics.

По словам аналитиков, пожары подорвут и без того анемичное доверие потребителей в Австралии, а также нанесут ущерб экономике в результате увеличения загрязнения воздуха и прямого вреда для таких отраслей, как сельское хозяйство и туризм.

Также отмечается, что пожары охватили по меньшей мере 8,4 млн га по всей стране.

Это почти в 17 раз превысило площадь австралийских лесов, затронутых "Черной субботой" в 2009 году.

"Риск того, что в этом сезоне возникнут более широкие макроэкономические побочные эффекты, велик, учитывая масштабы пожаров, а также тот факт, что лесные пожары начались рано для своего сезона, существующие пожары еще предстоит сдержать", - заявила экономист Moody's Катрина Элл.

Она отметила, что ущерб, нанесенный пожарами, будет оказывать повышательное давление на потребительские цены, учитывая, что большинство свежих фруктов и овощей, потребляемых в домашних условиях, поступают из местных источников.

По словам аналитиков, туризм также стал эпицентром начала кризиса.

"Количество посетителей в летних горячих точках значительно ниже, поскольку дымовой шар и неуверенность в безопасности отпугивают местных и международных путешественников", - говорит аналитик.

Катрина Элл также заявила, что более широкие последствия включают загрязнение воздуха, которое затронуло 30% населения и приведет к "снижению производительности труда работников, увеличению расходов на здравоохранение и снижению урожайности", а также к закрытию дорог и издержкам для страховщиков.

Ранее сообщалось, что Австралию затянуло дымом от масштабных лесных пожаров. Они начались из-за молнии в лесу в штате Новый Южный Уэльс, в 300 км к северу от Сиднея.

Еще 12 ноября, власти австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за "катастрофической" ситуации, вызванной масштабными лесными пожарами, ввели чрезвычайное положение.

Защитники природы опасаются, о том, что сотни коал погибли в результате лесных пожаров, которые разрушили основную среду обитания на восточном побережье Австралии.

5 января австралийские власти начали оценивать ущерб от лесных пожаров. По словам чиновников, в стране остаются около 200 очагов пожаров, которые не удается потушить, несмотря на снижение температуры воздуха.

Напомним, австралийские пожары 2009 года привели к гибели 173 человек и почти полностью разрушили город Мерисвилл. В историю они вошли как "Черная суббота".