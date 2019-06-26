Лесные угодья под Харьковом стоимостью почти 900 тысяч гривен вернули государству

Решением суда государству возвращены участки леса на Харьковщине стоимостью почти 900 тысяч гривен, которые были незаконно предоставлены в частную собственность.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, 3 участка леса общей площадью почти 1 га в Краснокутском районе области в течение 2009-2011 гг. получили в собственность трое граждан.

Земли им выделялись для жилищного строительства и ведения личного крестьянского хозяйства.

Однако указанные территории относятся к землям лесного фонда.

Земли находились в постоянном пользовании ГП «Гутянское лесное хозяйство» и были изъяты без согласия владельца.

Поскольку передача в частные руки земель лесного фонда противоречит действующему законодательству, прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями о признании незаконными и отмене данных решений органов местной власти, а также о признании недействительными государственных актов и отмены государственной регистрации участков и возвращение лесных угодий государству, которые суд удовлетворил.