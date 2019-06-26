 

Лесные угодья под Харьковом стоимостью почти 900 тысяч гривен вернули государству

26 июня 2019 г. 12:07
40 просмотров

Решением суда  государству возвращены участки леса на Харьковщине стоимостью почти 900 тысяч гривен, которые были незаконно предоставлены в частную собственность.

Об этом сообщили  в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, 3 участка леса общей площадью почти 1 га в Краснокутском районе области в течение 2009-2011 гг. получили в собственность трое граждан. 

Земли им выделялись для жилищного строительства и ведения личного крестьянского хозяйства. 

Однако указанные территории относятся к землям лесного фонда. 

Земли находились в постоянном пользовании ГП «Гутянское лесное хозяйство» и были изъяты без согласия владельца. 

Поскольку передача в частные руки земель лесного фонда противоречит действующему законодательству, прокуратура обратилась  в суд с исковыми требованиями о признании незаконными и отмене данных решений органов местной власти, а также о признании недействительными государственных актов и отмены государственной регистрации участков и возвращение лесных угодий государству, которые суд удовлетворил.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.