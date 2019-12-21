Ликвидация игорного бизнеса в Украине: открыто 250 уголовных дел

Выполняя поручения руководства МВД и Национальной полиции Украины, правоохранители продолжают выявлять незаконную деятельность заведений и объектов игорного бизнеса на территории Харьковщины и Украины в целом.

По данным полиции, всего в государстве прекращена деятельность 5300 игорных заведений.

При этом отмечается, что мобильные группы полиции проводят постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

По фактам занятия игорным бизнесом на данный момент открыто 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, за сутки на спецлинию «102» поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов.

По результатам выезда на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

Полицейские просят граждан в случае обнаружения таких заведений сообщать на линию 102 для оперативного реагирования на их деятельность.