Лоукост-провал. Удастся ли найти компромисс в интересах украинцев для недорогих авиаперелётов?

Лететь из Украины в любую точку Европы с минимальными затратами на авиабилеты пока, говорят украинцы, для них - по-прежнему только мечта. Путешествуют на самолете достаточно редко, отмечают люди, в основном выбирают более бюджетные варианты - поезд или автобус, иногда и вовсе отказываются от поездок за границу из-за низких доходов.

Людмила, госслужащая:

Ну перелет, конечно, дорогостоящее путешествие - раз в год, если получается, то выбираем самолет. Если естесственно, буду скидки и какие-то предложения, то это повлияет. Даже если заранее бронировать.

Галина, няня:

Насчет цього я не думала. кожна людина думає про свою сім'ю, про її забезпечення, щоб дома всьо було. А отдохнути можна де завгодно, не обов'язково кудись їхати.

Олеся, психолог:

Зараз дуже дорого літати. Квиток туди й назад може коштувати до 10 та більше тисяч гривень. А якщо зайдуть лоукостери, то я сподіваюсь, що буде в межах 1000-2000 гривень туди й назад.

Найти авиаперевозчика с самыми дешевыми билетами - первое требование человека, пришедшего в турфирму, отмечают агенты. Чаще клиенты выбирают туры с полным пакетом, включающим перелет туда-обратно. Сейчас в таком пакете - перелет занимает примерно треть всей суммы. Если в нашей стране появятся так называемые лоу-костеры - авиаперевозчики, предлагающие бюджетные цены, прогнозируют турагенты, затраты их клиентов станут намного меньше, а вот количество украинцев путешествующих по миру увеличится в разы.

Елена Куликова, директор тур. агентства:

Средняя цена перевозок по Европе колеблется от 200 до 300 евро, это с учетом того, что если ты попал уже в Европу, то внутри Европы ты можешь поехать и за 20, и за 50. То есть значительно отличаются цены. авиаперевозчики - авиаперевозчиков немного. конкуренция - не сильная, думаю, за счет этого цены держаться и не падают.

Украинцы начали активно обсуждать появление лоу-костеров с момента введения безвизового режима со странами Европы. В правительстве ранее заверили, что до конца этого года в Украину зайдут сразу нескольких международных авиаперевозчиков. Среди них - одна из крупнейших европейских авиакомпаний Ryanair. Но на этой неделе на своем официальном сайте компания заявила о провале переговоров с украинской стороной. В сообщении сказано, что руководители киевских аэропортов нарушили соглашение, достигнутое весной этого года во время переговоров Мининфраструктуры, представителей аэропортов и международного перевозчика. В свою очередь, в аэропорту "Борисполь" отметили, что требования ирландского перевозчика - завышены. От «Борисполя» компания запросила не только бесплатные стойки регистрации и бесплатную стоянку, но и бесплатную землю под гостиницу и 33% от продаж duty-free. Учитывая, что обещанная прибавка пассажиропотока от Ryanair составила бы всего 1,5%. Экономисты утверждают - в подобных переговорах огромную роль играет прежде всего битва двух сторон, которые стремятся заработать как можно больше с минимальными потерями. С одной стороны - международные компании выдвигают требования наиболее выгодные конкретно для своего бизнеса, с другой - представители Украины не хотят работать в убыток соглашаясь на все условия другой стороны.

Сергей Беренда, доцент каф. межд. экономики ХНУ им. В. Каразина:

Большой фактор то, что мы не знаем как работает это предприятие Борисполь, вполне возможно, что если люди зарабатывают много, а им предлагают зарабатывать, но меньше гораздо, они не хотят терять эти деньги. Вот и все.

Однако, по словам экспертов, подобные конфликты бизнес-сторон будут присутствовать всегда. Поэтому основная задача представителей власти, уверен экономист Сергей Беренда, участвовать в переговорах и находить компромисс, который будет учитывать, прежде всего, интересы украинцев.

Сергей Беренда, доцент каф. межд. экономики ХНУ им. В. Каразина:

Очевидно, что все хотят дешево летать, то есть это нужно делать. Но на мой взгляд, должны договариваться Премьер-министр, Министр, Ryanair, должны об этом говорить. Не будет Ryanair, если там совсем неподъемная история, будут искать другие компании.

Более того, говорит Сергей Беренда, в качестве городов, откуда лоу-костеры из Украины будут отправляться в разные страны мира, нужно рассматривать не только Киев и Львов, которые пока являются фаворитами у международных авиакомпаний, но и другие регионы, например, Харьков и Одессу. Тем временем, о своем возвращении в Украину ранее заявили в компании WizzAir, сейчас они уже предлагают бюджетные варианты перелетов из Киева. Рассматривают ли представители авиаперевозчика сейчас другие аэропорты нашей страны для отправки своих рейсов с недорогими ценами на билеты в Европу - а это от 10 до 50 евро обещают прокомментировать в ответе на информационный запрос в ближайшее время. С какими компаниями ведет переговоры Харьковский аэропорт, там тоже говорят - ответят позже. Тем временем, в столичном аэропорту "Жуляны" заявили что осенью в Украине начнет работу азербайджанский лоукостер Buta Airways, минимальный тариф на перелеты по нескольким направлениям составит 29 евро.