«Лучшее - детям!» На площади Свободы установят домик для Деда Мороза по цене элитной недвижимости

«Лучшее - детям!» Так иронически пользователи социальных сетей комментируют новую закупку от горсовета. Как свидетельствует официальный сайт госзакупок "Prozzoro," еще в начале ноября коммунальное предприятие "Зеленстрой" заказало у компании М-групп новый дом для Деда Мороза, который планируется установить на новогодние праздники в городе.

Дом действительно просторный - 170 квадратных метров, плюс обязательный инфракрасный обогрев внутренней части. Но все остальное, как и надо для новогодней конструкции, - древесина, краска и полимерные конструкции.

И за это из бюджета городские чиновники возместили космическую сумму - 6200000 гривен. За эти деньги можно купить не игрушечный, а настоящий коттедж в Лесопарке или даже виллу на берегу Адриатического моря.

Тем более, что предыдущий домик Деда Мороза был приобретен всего четыре года назад.

Дмитрий Булах, соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

Это сложно даже комментировать, когда разборной, каркасный дом закупается по такой цене, это абсурд, когда уже есть старый дом. Поэтому это выглядит, как очередное осваивание бюджета и, возможно, реальный домик для кого-то из чиновников где-нибудь за границей. Я считаю, если был старый домик, он был в нормальном состоянии, можно его эксплуатировать, зачем покупать новый домик, когда у нас проблемы с отоплением и коммуникаций износ 90%?

Городская власть закупку элитной недвижимости для Деда Мороза не комментирует. При этом надо отметить, что в Харькове небольшие домики по цене огромных усадеб получают не впервые. Так, почти за шесть миллионов гривен власть реконструировала туалет в Парке Горького. И все обошлось.