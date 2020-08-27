Лучший лазер для эпиляции в Украине®

Лазерная эпиляция имеет огромные преимущества как для клиента, перед другими способами удаления волос на теле. Во-первых, удаление волос лазером – это самый эффективный способ избавиться от нежелательных волос на длительное время. Во-вторых, лазер для эпиляции разрушает только волосяную луковицу, не затрагивая важные структуры кожи. И в-третьих, лазерная эпиляция абсолютно безболезненна, что порой является решающим фактором, при выборе способа борьбы с растительностью на теле.

Если Вы решили основать свой бизнес в сфере лазерной эпиляции или расширить перечень оказываемых услуг Вашего салона красота, прежде всего необходимо выбрать качественный и современный лазер для эпиляции. От хорошего лазерного оборудования зависит более чем 50% успеха работы. На текущий момент однозначным лидером в сфере лазерного медицинского оборудования в Украине является компания DEKA. Эффективность лазеров для эпиляции DEKA доказана многолетним опытом специалистов из Европы, США, Канады и ряда других стран. Где купить лазер для эпиляции DEKA в Киеве, а также другие вопросы о лазерной эпиляции, мы рассмотрим далее.

Принцип лазерного удаления волос

Наша кожа и волосы содержат особый пигмент – меланин, который придает им физиологическую окраску. Чем больше меланина, тем более темный тон кожи и цвет волос мы можем наблюдать у человека. Наибольшие скопления меланина находятся в волосяных фолликулах (луковицах).

Принцип действия лазера для эпиляции заключается в воздействии на самые темные участки кожи (за счет длины волны и частоты вспышек). Соответственно, лазер способен разрушить волосяной фолликул и сосуды, питающие его, при этом не повреждая здоровые ткани.

Казалось бы, все гениальное – просто, однако итальянским создателям лазерной техники потребовалось приложить колоссальные усилия, чтобы добиться идеального функционала.

Лазеры для эпиляции DEKA

На сегодняшний день компания DEKA предлагает большой модельный ряд лазеров для эпиляции. Некоторые из них являются мультифункциональными, а значит позволяют проводить большое количество медицинских и косметических процедур, что еще больше расширяет ваши возможности. Рассмотрим некоторые модели лазеров для эпиляции:

· «Motus AX» - современный аппарат для лазерной эпиляции и удаления пигментных пятен кожи. Его особенностью является функция «Moveo» - динамическая эпиляция, которая дает возможность значительно ускорить процедуру, а значит увеличить количество клиентов;

· «Motus LD» - диодный лазер нового поколения, с частотой импульсов 15 Гц. Кроме высокой эффективности данная модель может похвастаться низким энергопотреблением и недорогими расходниками. Отлично подходит не только для лазерной эпиляции, но также и для лечения акне, и неабляционного фотоомоложения;

· «Motus AY Moveo» - многофункциональный лазерный аппарат, ставший любимчиком среди косметологов по всей Украине. С его помощью специалисты выполняют процедуры лазерной эпиляции, удаляют пигментные пятна и ретикулярные сосуды кожи, проводят фотоомоложение кожи, терапию акне.

Чтобы узнать больше о лазерах для эпиляции DEKA, переходите на официальный сайт компании или свяжитесь с консультантом по телефону +38 (044) 361 81 52.