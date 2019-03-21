Луганчанка заплатила взятку главе отделения банка: открыто уголовное дело

Харьковская прокуратура совместно с УСБУ в области и полицейскими разоблачили жительницу Луганщины в даче взятки руководителю отделения одного из государственных банков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Предварительно, по данным следствия, 36-летняя женщина предложила банковской работнице денежное вознаграждение в обмен на незаконную идентификацию пенсионных банковских карт. Согласно предложенной «схеме», начальник банковского отделения должна была проводить идентификацию карточек жителей временно оккупированной территории Луганской области без присутствия самих клиентов.

Однако, согласно требованиям законодательства, такая операция должна осуществляться только в присутствии владельца карты.

За незаконные действия жительница Луганщины предоставила женщине взятку на общую сумму 14 200 гривен. Ее разоблачили сразу после передачи очередного «транша».

Решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлении подозрения в совершении преступления.