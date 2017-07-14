Львов подписал контракт с лоукостером Ryanair

Международный аэропорт Львов в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.
Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.
"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил Борисполь рассматриваются уже на последующие годы"- сказала она.
Речь в частности идёт о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и тд.
Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.
В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).