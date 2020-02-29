Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург станет первой страной, которая вводит бесплатную сеть общественного транспорта. Таким образом правительство пытается уменьшить загруженность дорог.

Общественный транспорт стал бесплатным с субботы 29 февраля. Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.

Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться исключительно за счет налогоплательщиков.