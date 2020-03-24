Максимально смягчить экономические последствия для предпринимателей – основная идея антикризисных мероприятий на «Барабашово», - Администрация

Снижение арендной ставки в значительной степени, комплекс маркетинговых антикризисных мер и дополнительные возможности для электронной торговли – это далеко не полный перечень мер, которые уже сегодня реализуются на «Барабашово».

Александр Макаренко, коммерческий директор ТЦ «Барабашово»:

Сегодня очень важно поддержать предпринимателей. Помощь нужна сегодня, сейчас. Именно поэтому администрация торгового центра приняла непростое решение: «Барабашово» работает в «складском режиме». Это решение позволит предпринимателям не только сохранить свой бизнес, но и в максимально короткие сроки восстановить позиции после отмены карантина. «Складской режим» означает сохранность товара арендатора, беспрепятственный доступ предпринимателей к товару для обеспечения интернет-реализации и выполнения отдельных оптовых продаж по предзаказу. Льготная арендная ставка в значительной мере помогает нивелировать потери по снижению покупательского потока и отсутствию розничного покупателя.

Также на «Барабашово» заявили о начале реализации антикризисного маркетингового плана. Уже сегодня разрабатываются пути восстановления объемов покупательских потоков, обеспечения минимального и среднего чека, привлечения ресурсов покупательского стимулирования.

Залогом успешной реализации антикризисного маркетингового плана является сохранение за «Барабашово» репутации одного из самых безопасных торговых центров формата «open-air».

Сегодня на «Барабашово» продолжает реализовываться план «Барьер» - комплекс профилактических и дезинфекционных мероприятий. Системный подход в борьбе с распространением вирусных инфекций позволяет «Барабашово» показал эффективность в обеспечение эпидбезопасности торговых площадок. Также в администрации обращают внимание на участившиеся информационные вбросы и откровенные фейки.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»:

Мы становимся свидетелями большого количества фейков и откровенного вранья, которые распространяют наши конкуренты. В обличие от них, «Барабашово» работал, работает и имеет прекрасные перспективы. Да, мы сменили формат, согласно требований Кабмина, мы обеспечиваем эпидбезопасность. Но во всех этих мероприятиях главная цель – максимально смягчить экономические последствия для арендаторов торгового центра. Всем нашим злопыхателям хочется пожелать здоровья, и пусть занимаются своими непосредственными обязанностями по обезпечению здоровья харьковчан.

На «Барабашово» уверены: конкуренты хотят подорвать доверие к крупнейшей торговой площадке. Но, считают в администрации торгового центра, масштабные социальные проекты и инициативы, которые сегодня реализуются как в Харькове, так и по всей Украине, не позволят недоброжелателям нанести вред репутации торгового центра.

Так, по совместной инициативе народного депутата Украины Александра Фельдмана и ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» десятки автобусов продолжают бесплатно помогать харьковчанам с решением транспортного коллапса. За несколько дней эти автобусы совершили почти тысячу рейсов. А в рамках совместного с облгосадминистрацией проекта харьковчане и жители области, которые не смогли попасть домой до отмены межобластного сообщения, наконец-то увидели свои семьи.