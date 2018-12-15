Малообеспеченные получат финансы на открытие бизнеса - Минсоцполитики

Документ о новой системе помощи на открытие собственного дела будет внесен в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Министра социальной политики Украины Андрея Реву.

По его словам, законопроект разработан на основе опыта пилотного проекта Министерства соцполитики и больше года действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в отдельных территориальных громадах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей. Он предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.