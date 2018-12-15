Малообеспеченные получат финансы на открытие бизнеса - Минсоцполитики

Документ о новой системе помощи на открытие собственного дела будет внесен в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Министра социальной политики Украины Андрея Реву.
По его словам, законопроект разработан на основе опыта пилотного проекта Министерства соцполитики и больше года действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в отдельных территориальных громадах Донецкой, Житомирской и Черниговской областей. Он предусматривает помощь в трудоустройстве и организации собственного дела для членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.
Проект отличается от предыдущих тем, что не предусматривает предоставление «живых» средств.
«Главное, что мы сделали - это отошли от практики предоставления безвозвратной финансовой помощи предпринимателям. Идея заключалась в том, чтобы человек написал бизнес-план, а мы могли бы приобрести необходимое оборудование и материалы, помогали в период становления. Это та же идея, которая реализована в других странах в виде бизнес-инкубаторов», - пояснил министр.
По состоянию на 1 декабря 243 человека в пилотных регионах защитили бизнес-планы, 213 из них уже получили финансовую помощь, еще 30 ожидают ее в ближайшее время.