Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира

21 июля 2020 г. 13:59
Источник: Укринформ
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Основатель Tesla Илон Маск занял пятую строчку в рейтинге Forbes Real-Time Billionaires. Издание отмечает, что его состояние за сутки увеличилось более чем на $5 млрд за счет роста акций производителя электромобилей и достигло $74,2 млрд.

Строчкой выше Маска — основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $90,3 млрд. На шестом месте — экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер с $72,2 млрд.

Лидером рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд), следом за ним — президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($113,8 млрд) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд).

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