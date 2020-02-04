Мебель для маленькой кухни. Как выбрать®

Большая, светлая и просторная кухня, конечно, позволяет более свободно отнестись к выбору гарнитура. Однако не у каждой семьи есть возможность использовать просторную кухню. Если же подойти к выбору гарнитура обдуманно и купить мебель на кухню с учетом всех нюансов, даже маленькая площадь позволит чувствовать себя на кухне комфортно.

Храним рационально

Важно заранее определиться в расположении посуды, специй, круп и других продуктов. Это позволит не просто сэкономить пространство, но и сделать помещение более эргономичным. Хорошо себя зарекомендовали выдвижные ящички с роликовым механизмом, экономить пространство также позволят вращающиеся подставки, которые устанавливаются в настенные шкафчики.

Они визуально не захламляют пространство, но обеспечивают быстрый доступ к необходимой посуде или продуктам. Чем больше мелочей найдут себе место в шкафчиках, тем легче визуально станет пространство.

Даже в небольшой кухне зонирование позволит более рационально использовать пространство. Имеется в виду не жесткое зонирование с помощью простенков, а условное. То есть, обеденную зону можно условно отделить от зоны приготовления пищи, разместив над обеденным столом аккуратный абажур или применив разные цвета напольного покрытия для обеденной зоны и зоны приготовления пищи.

Техника

Встраиваемая техника сегодня уже никого не удивит. Во-первых, это удобно, во-вторых, она поможет рациональнее распределить пространство. Если мы отдаем предпочтение классической плите с духовкой, мы неизбежно теряем место, поскольку встраиваемую поверхность и духовку можно расположить так, как нужно нам.

Если нет необходимости в четырех конфорках, всегда можно выбрать двухконфорочную поверхность. Она займет меньше места, а по функциональности едва ли уступит классической плите с четырьмя конфорками. Под размер плиты можно подобрать и небольшую вытяжку, а духовой шкаф можно расположить в том месте, где он не будет мешать и занимать не самое почетное место.

Важно также учитывать особенности конфигурации помещения при распределении мебели. Например, в узких и длинных кухнях логичным будет линейное размещение мебели. Для квадратных помещений хорошим вариантом может стать угловое расположение гарнитура с раковиной для мойки посуды в углу.

Также для квадратных помещений неплохим вариантом может стать П-образное расположение гарнитура по периметру кухни. Логично, если центральное место у самой маленькой стенки займет раковина или варочная поверхность.