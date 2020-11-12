"Мегабанк" обратился с иском в суд против "ХТС". Как может отразиться на работе КП взыскание долгов за счет выплат населения

"Мегабанк» обратился с иском в суд против коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» по неуплате по кредитному договору от 2010 года. Деньги коммунальщики брали на выплату зарплаты и несколько раз продлевали действие соглашения, в частности, в прошлом увеличили займ, а вот тело кредита и большую часть процентов не платили.

Поэтому, согласно судебного реестра, банк требует от тепловиков 3 млн евро займа и более 700 000 гривен процентов.

Учитывая, что кредит брался под имущественные права коммунальщиков на получение денежных средств за предоставленные услуги централизованного теплоснабжения, Мегабанк требует, чтобы уплата пользователей, львиная доля которой идет именно через этот банк, оставалась у них в качестве погашения долга.

В банке отмечают, что они хотят юридически закрепить свое право, и уверяют, это никоим образом не отразится на населении, что получает и платит за эти услуги.

Из официального сообщения АО "Мегабанк"

Банк наголошує, що у випадку задоволення позовних вимог кредит буде погашено за рахунок безпосередньо комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Акцентуємо увагу на тому, що грошові кошти, які надходять КП «Харківські теплові мережі» від населення за сплату наданих послуг, обов’язково враховуються як проведена споживачем оплата.

В «Харьковских тепловых сетях» иск не комментируют, но ранее руководитель предприятия Сергей Андреев говорил, что население сейчас рассчитывается достаточно дисциплинированно. Но специфика работы предприятия такова, что значительное количество денег "ХТС" получает именно в отопительный сезон, когда растут счета.

Сергей Андреев, директор КП «ХТС»

Последний отопительный сезон население все таки рассчитывается под 100%, долг не нарастает стремительно, большие долги были года два назад, когда резко выросла стоимость газа и стоимость тепловой энергии соответственно, с того момента, как стоимость газа снижается, уровень расчетов повысился, а задолженность составляет почти 3 млрд, должны потребители города.

И именно за счет этих денег на предприятии планировали выплачивать долги по зарплате и, собственно, зарплату, а также осуществлять текущую работу.

Сейчас в ХТС отчитались, что, наконец, на Алексеевке появится отопление, ведь на деньги Всемирного банка закончена модернизация насосной станции.

Но жителям жилого массива надо дождаться еще и ремонта тепломагистрали на улице Людвига Свободы, из-за которой от тепла отключили более ста домов, четыре сада, три школы и три лечебных учреждения.

Всего же, по данным службы 1562, только за минувшие сутки они получили более 3000 жалоб об отсутствии тепла и более 700 - по горячему водоснабжению.

Принудительная же выплата долгов за счет выплат населения может вообще остановить работу предприятия, говорят в антикоррупционном центре.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Не можна сказати - дестабілізація теплових мереж, їх робота й так дестабілізована. Але головний масив коштів вони отримують саме від абонентського масиву, й якщо вони будуть утримувати, Мегабанк, й положення підприємства може стате жалюгідним и воно може перестати існувати.

Кстати, это не единственный иск к КП "ХТС". Через суд выплатить долг в один миллиард гривен от них требует еще и "Водоканал".

Решить этот внутренний спор или предоставить финансовую помощь обеим КП возможно бы было на сессии горсовета, но ее по болезни мэра не созывали с августа. Да и новые бюджетные выплаты только откладывают крах предприятия, на котором необходимо провести независимый аудит и ввести эффективный менеджмент, убеждены антикоррупционеры.

