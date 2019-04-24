Микрокредит онлайн в Харькове®

Деньги в долг требуются не только при низкой зарплате — даже высокий доход не может защитить человека от возникновения непредвиденных ситуаций. Срочный ремонт, необходимость оплатить счета, незапланированный визит к врачу — все это стоит денег, и иногда получить их оказывается просто неоткуда. Многочисленные банки предлагают слишком большие суммы и предъявляют строгие условия к заемщикам, а друзья и знакомые не всегда способны оказать финансовую помощь.

В экстренных ситуациях может прийти на помощь кредит онлайн в Харькове — взять в долг деньги через Интернет можно без справки о доходах и других хлопот. Микрокредиты выдаются всем совершеннолетним гражданам Украины с почти стопроцентным одобрением, и поступают заемные средства на карту очень быстро — в течение считанных минут.

Алекс Кредит — как получить займ через Интернет?

Одолжить деньги до зарплаты в Харькове можно на выгодных условиях без лишних сложностей. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт компании Alex Credit и заполнить соответствующую форму на главной странице. Требования к заемщикам компания выдвигает очень простые — клиент должен:

обладать украинским паспортом;

быть старше 18 лет;

иметь банковскую карточку, на которую будут переведены заемные средства.

Уровень дохода человека для Alex Credit значения не имеет — достаточно сказать, что займы выдаются даже пенсионерам, получающим совсем небольшие ежемесячные пособия, и студентам, еще не имеющим стабильной работы. Система микрозаймов работает преимущественно на доверии. Поскольку речь идет о сравнительно небольших денежных суммах, Алекс Кредит не считает нужным выдвигать строгие требования к клиентам и проводить многоступенчатые проверки. Получить кредит онлайн можно при неофициальной зарплате или сдельной работе, а также во многих других ситуациях, когда в банке заемщика бы ждал гарантированный отказ.

После того, как заявка на кредит будет обработана в автоматическом порядке, заемщику поступит уведомление об одобрении займа или отказе. Последнее случается очень редко — обычно займы выдаются без отказов, и деньги поступают на карту клиента в течение нескольких минут. А в случае любых вопросов и затруднений в компанию Алекс Кредит можно написать на странице https://alexcredit.ua/pages/contact, где указаны адрес и контакты организации.

В чем состоят достоинства займов через Интернет?

Взять деньги в кредит в компании Алекс Кредит выгодно по нескольким причинам.

Займ выдается быстро — всего за 10 минут решение будет принято, и деньги придут на карту без лишних проволочек.

При возвращении займа почти не придется переплачивать — Alex Credit устанавливает самый низкий процент и выдает кредит под 0,01%.

Кредит онлайн на карту в Харькове может быть выдан в любое время дня и ночи, при этом деньги переводятся заемщику без звонков — система максимально автоматизирована для общего удобства.

Оформить кредит онлайн можно именно на ту сумму, которая нужна — не больше и не меньше, на удобный для возвращения займа срок.

Для новых клиентов Alex Credit устанавливает небольшое ограничение — одолжить деньги на карту можно максимум на 20 дней и не больше 3 000 гривен. Но уже при втором обращении это ограничение снимается, и пользователю становятся доступны 10 000 гривен сроком вплоть до месяца.

Кредит в Интернете позволяет решить вечную проблему заемных средств и одалживать небольшие суммы денег без бумажной волокиты или неприятного чувства неловкости. Благодаря Алекс Кредит можно вовремя оплачивать даже самые срочные и неожиданные счета — займ онлайн позволяет получить и использовать средства по назначению в течение считанных минут.