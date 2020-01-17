Микрокредиты на карты ПриватБанк — важная информация для заемщиков®

Прочитав нашу статью, вы будете знать все про онлайн кредиты на карту ПриватБанка от LiveCredit.com.ua. Даже если деньги в долг вы хотите получить в самые краткие сроки, не подавайте заявку, предварительно не ознакомившись с ней.

Как оформить займ на карточку от ПриватБанка?

Взять микрокредит на карточку ПриватБанка можно без особых проблем. Выбирайте одну из лицензированных МФО Украины, условия сотрудничества с которой подходят вам целиком. В качестве нового заемщика вы сможете получить до 3-5 тыс. грн. моментальным банковским переводом. Реже, но встречаются предложения о ссудах для новичков на суммы до 7-10 тыс. грн.

Вернуть деньги вы должны будете в течение 1-30 дней. Чаще всего, микрофинансовые организации предоставляют возможность продления срока кредитования по базовой ставке – если должник не может возвратить займ в положенный срок.

Обратите ключевое внимание на процентную ставку. Она всегда указывается за один день, а не за месяц или год использования кредитных средств. Множество МФО сегодня предоставляют микрозаймы новым клиентам под 0% в день — это лучший способ быстро решить финансовые трудности без переплаты.

Процесс оформления микрокредита:

Подача заявки с заполнением анкеты заемщика. Потребуется указать данные ИНН и паспорта. Будьте готовы загрузить отсканированные копии или качественные фотографии документов;

Привязка карты ПриватБанка к Личному Кабинету. На счете «пластика», оформленного на ваше имя (обязательное требование), должна находиться минимум 1 грн. МФО временно заморозит сумму с копейками. Для верификации платежного инструмента вам нужно будет указать точную величину замороженной суммы на сайте кредитора;

Прохождение дополнительных процедур безопасности. Не всегда, но случается, что микрофинансовые организации звонят кандидатам на займ, просят их сделать селфи-фото с паспортом в руках;

Ожидание ответа от кредитора. Решение поступит в СМС-уведомлении и письмом на электронную почту. Узнать ответ можно будет также в Личном Кабинете.

Если решение положительное, вам останется только принять кредитный договор с МФО, заранее внимательно изучив его. После чего проверить баланс «пластика». Микрофинансовые организации перечисляют деньги на карточки клиентов сразу после того, как последние подписывают электронные соглашения.

После этого вы можете использовать заемные средства так, как пожелаете сами — совершать покупки, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Как возвратить деньги за микрокредит?

Погашать кредит требуется своевременно. В противном случае сумма долга будет расти (как правило, за нарушение сроков оплаты начисляются ежедневные пени).

Популярные методы закрытия микрозайма — оплата на сайте кредитной структуры с авторизацией или без авторизации (по номеру кредитного договора или номеру телефона) в Личном Кабинете, перевод через офисы украинских банков, перечисление средств через приложение Приват-24 и терминалы ПриватБанка и других сетей.