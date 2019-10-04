Миллионные убытки и массовые увольнения. Как в "ХТС" готовятся к отопительному сезону

Пока до старта нового отопительного сезона остается меньше месяца, Харьков продолжает пополняться новыми “разбитыми” участками, из которых видны ржавые дырявые трубы. Более того, увидеть у них работающих коммунальщиков - проблематично. Такая ситуация сейчас и в отдаленных районах города, и в самом центре.

Горожане говорят, тепловики постоянно “передвигают” даты о начале и завершении работ, а горячей воды в кранах как не было, так и нет.

Вот, кран (воды нет), а вот, холодная. Это холодная и это горячая

Пенсионерка Тамара живет в доме на проспекте Гагарина. Рассказывает, проблемы с горячей водой здесь постоянно. Последний рекорд - 5 месяцев. Воду отключили еще весной, а дали в конце лета, однако всего на неделю. К таким “перебоям”, говорит, уже привыкла.

Тамара Щома, местная жительница

У нас стоит 10-литровая кастрюля, вот это мы наливаем в таз, чтоб он взял комнатную температуру, а потом с внучкой разбавляли их и “хлюпаемся”. В августе дали дней на 10 и всё.

Постоянно греет воду на плите и Ольга. Женщина живет на Салтовке. Рассказывает: теплотрассу коммунальщики разрыли еще в июле, а новые трубы завезли лишь несколько дней назад.

Ольга Жура, местная жительница

Отключили её в середине июля, до середины августа, включили её, потом разрыли. Вода у нас - вот такой “напорчик”. Сказали, что проблема в нашем доме, в какой-то определенной квартире. Бесконечно ведутся работы и ночью “грюкают” и днём “грюкают”... бесконечно

Такая ситуация, по мнению антикоррупционеров, была ожидаемой. Коммунальное предприятие - убыточное, а вдобавок к этому - из-за задолженности по зарплате работать там элементарно некому. Сейчас из него массово увольняются работники. Долг по зарплате составляет более 100 миллионов гривен.

Дмитрий Булах, активист Харьковского антикоррупционного центра

Справа в неефективному керівництві цього КП, а на мій погляд, в зловживаннях при тому, що КП постійно жалується, що їм не вистачає коштів, при цьому заключаються всілякі підозрілі контракти на юридичне обслуговування, на закупку труб, на закупку інших послуг

При этом, говорят антикоррупционеры, часто услуги приобретаются у “приближенных” фирм.

Между тем, 80 процентов трубопровода в совершенно неудовлетворительном состоянии, а те 20 процентов, которые коммунальщики все же заменили, приобретены за средства Всемирного банка.

Из-за этого старт отопительного сезона в Харькове под угрозой.