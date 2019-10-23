Милоан: быстрые кредиты на карту под выгодные проценты ®

Если раньше получить ссуду на выгодных условиях можно было только в банках, то сейчас потребителям стали доступны альтернативные варианты. В частности, все более востребованными становятся услуги микрофинансовых компаний. Одной из наиболее популярных МФО в Украине является Miloan. В чем же состоит ее преимущество перед конкурентами? Почему все больше заемщиков выбирают именно Miloan в качестве кредитора?

Общая характеристика компании

ООО «Miloan» работает на рынке с ноября 2016 года. За такой сравнительно небольшой срок МФО успела зарекомендовать себя как надежный финансовый партнер для тысяч украинцев. Также услугами компании регулярно пользуются жители Польши. Главный офис организации находится в Киеве. Заемщики отмечают высокое качество сервиса, а также лояльность кредитора при выдаче и обслуживании займов.

Miloan осуществляет деятельность согласно нормам действующего законодательства. Компания имеет соответствующие лицензии, сертификаты и разрешения, выданные Нацкомфинуслуг Украины.

Многие финучреждения в стране за последний год прекратили работу, не выдержав конкуренции и экономических трудностей. Miloan же удалось не только выстоять, но и существенно нарастить клиентскую базу, а также усовершенствовать сферу обслуживания. МФО даже сумела обогнать по уровню популярности некоторые именитые банки и занять лидирующие позиции в рейтинге лучших кредитных организаций Украины.

Преимущества и особенности кредитования

Miloan — это современный онлайн-сервис, который позволяет получить кредит за 5 минут не выходя из дома. Удобный и понятный интерфейс сайта miloan.ua дает возможность быстро ориентироваться в процедуре оформления запросов даже неопытным пользователям ПК. Все, что для этого нужно — зарегистрироваться, заполнить короткую анкету и верифицировать банковскую карту, на которую поступит заявленная сумма.

Miloan предоставляет услуги людям независимо от социального статуса и уровня доходов. Здесь на финансовую помощь могут рассчитывать безработные и лица без официального трудоустройства, студенты и пенсионеры, мамы в декрете и даже клиенты с испорченной кредитной историей. Благодаря онлайн-займам компании последняя категория имеет возможность исправить свою хронику в базе УБКИ. Своевременно внося платежи по обязательствам Miloan, заемщики автоматически повышают свой рейтинг кредитоспособности.

МФО одобряет до 90% запросов пользователей и, в отличие от большинства кредиторов, дает взаймы при просрочках более 120 дней.

Компания не требует от клиентов залога, поручительства третьих лиц и справок о доходах.

Для оформления ссуды потребителю достаточно соответствовать следующим требованиям:

быть гражданином Украины;

пребывать в возрасте старше 20 лет;

иметь паспорт, ИНН и активный номер мобильного телефона;

обладать действующей банковской картой.

Решение о выдаче денег в долг принимается в автоматическом режиме на протяжении нескольких минут.

Клиентам, которые по каким-либо причинам не могут своевременно погасить обязательства по кредиту, доступна услуга пролонгации. Данная опция позволяет продлить срок договора на 3, 7 или 15 дней без начисления штрафных санкций. Так заемщики имеют возможность избежать просрочки и не испортить свою кредитную историю. Досрочное погашение долга также не сопровождается комиссиями. Клиент оплачивает лишь тело займа и проценты, предусмотренные основным договором.

Чем выгодны онлайн-займы Miloan?

Определяющим критерием подбора кредитного продукта в большинстве случаев является процентная ставка. В Miloan каждый человек получает деньги в долг под минимальные комиссии. При первом обращении заемщикам доступны средства до 12000 грн. под 0,01% в день, а при последующих — до 15000 грн. под 1,5%. Максимальный срок кредитования составляет 30 дней.

Постоянные клиенты могут воспользоваться специальными предложениями, которые делают онлайн-займы еще более выгодными и удобными. В частности, это возможно благодаря персональным скидкам до 50% и промокодам, которые предоставляются в рамках программы лояльности. Компания распространяет их посредством электронной почты, СМИ или социальных сетей. Данные уникальные наборы цифр позволяют снизить комиссии, увеличить размер кредита или продлить срок договора.

Кроме того, Miloan регулярно проводит различные акции и розыгрыши ценных призов. Среди последних можно отметить два спецпредложения, которые порадовали заемщиков.

Акция «Тигруны»

Потребители, оформившие кредиты в период ее действия, принимали участие в розыгрыше путевок в Германию на два дня. 10 победителей смогли насладиться видом архитектурных памятников — Берлинской стены, Бранденбургских ворот, посетить Рейхстаг и знаменитый Берлинский зоопарк. Им посчастливилось сфотографироваться и даже погладить полосатых тигров с тигрятами.

А еще десяти везунчикам компания сделала подарок — 0% на следующую ссуду.

«Время собираться в школу»

Miloan всегда заботиться о том, чтобы ее клиенты смогли не только получить финансовую поддержку, но и решить важные насущные вопросы. Подготовить современного школьника к началу учебного года — задача не из легких. Победителям розыгрыша компания предоставила ценные призы, а именно:

планшет IPad и рюкзак-антивор Bobby;

телефон Iphone 6 и сертификат на 2000 грн. от интернет-магазина Розетка;

наушники HuperX и сертификат на 1000 грн. от интернет-магазина Розетка.

Подобные акции для новых и постоянных заемщиков Miloan проводит систематически.

Многочисленные положительные отзывы на разных интернет-ресурсах свидетельствуют о том, что украинские потребители довольны работой сервиса.

Теперь получить быстрый кредит под минимальные процентные ставки и на лучших условиях — реальность.

Miloan — это надежный финансовый партнер, европейское качество обслуживания и действительно выгодные онлайн-займы!