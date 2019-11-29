Милованов назвал ТОП-5 областей в Украине по уровню занятости населения

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал "топ-5" областей Украины по уровню занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет.

Отметим, что пенсионный возраст для мужчин в Украине составляет 60 лет, а для женщин - 58,5 лет.

Так, в городской местности самый высокий уровень в Киеве - 62,6%. Затем идут Харьковская область (61,8%), Черкасская (60,5%), Днепропетровская и Закарпатская (60%).

В сельской местности:

68,7% - Луганская,

63,4% - Сумская,

63,3% - Черновицкая,

62% - Херсонская,

59,8% - Харьковская.

Население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%.

"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинском работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда - выведет из тени", - написал Милованов в Facebook в пятницу.

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во II квартале 2018 года составило 16,7 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,4 млн человек.