Минэнерго изменило планы по закачке газа

Украина планирует закачать к отопительному сезону 21 млрд кубометров газа, а не 20 как ожидалось ранее. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

Он напомнил, что сейчас в хранилищах находится 19,6 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

"Планируем, что к началу отопительного сезона нас уже будет 21 млрд кубометров газа", - сообщил министр.

При этом он допустил закупки газа у России.

"Действительно, российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке. И мы достигли с ними соглашения, что дальнейший разговор в рамках консультаций должен основываться на рыночных принципах", - сказал министр.

Он уточнил, что от российской стороны может быть не обязательно Газпром.

"Там есть и другие поставщики - другие компании, которые могут это совершать. Поэтому мы говорим о том, что определенный объем может быть рассмотрен. Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами", - сказал Оржель.

"Если мы полностью исключаем политический момент и нет никакого давления с российской стороны и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать", - добавил министр.

По его словам, также обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки газа.

"В 20-х числах октября при медиации европейских партнеров пройдут консультации по вопросу условий транспортировки газа из Российской Федерации", - отметил Оржель.

В то же время министр допускает возможность неподписания договора.