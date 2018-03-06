Минэнергоугля объявило о завершении кризисной ситуации с газом в Украине

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении с 7 марта действия национального плана по недопущению кризисной ситуации в энергетике, которая была вызвана действиями российского газового монополиста «Газпрома», отказавшегося поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживающего контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 года», - написал Белявский.

Как сообщалось, после того как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 милларда долларов, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются неисполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины.

Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел на пять суток национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике, предусматривающий ограничение по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке закупил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций и сохранит объемы транзита на должном уровне.

Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки» согласно решению Стокгольмского арбитража.

По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась, что, по его словам, подтверждает тот факт, что Украина – надежный транзитер российского газа.