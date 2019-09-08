Минфин намерен ввести двойное налогообложение в странах, популярных для оффшорного бизнеса

Министерство финансов Украины предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран.

По мнению министерства, это позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Минфин отправляет несколько законопроектов на ратификацию в Верховную Раду, и если они будут приняты, мы сможем с несколькими странами – Великобританией, Кипром, Малайзией и другими - перейти на систему взаимодействия с двойным налогообложением", - сказал он.

По словам Дубилета, если сейчас налоговая ставка для выведения денег, к примеру, с Кипра, для бизнеса равна 2%, то после принятия закона она увеличится до 5%. "Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 миллиарда гривень поступлений в государственный бюджет", - сказал он. Также Дубилет отметил тенденцию, что все больше стран переходят на двойное налогообложение.

В Украине планируют создать систему по борьбе с рейдерством. Предполагается, что с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) можно будет предотвратить захват недвижимости или бизнеса.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал соучредитель Monobank, ныне министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В Украине с 2013 года было 3242 рейдерских захвата, в том числе за последние полтора года 915. Количество рейдерских захватов ежегодно растет с 2014 года. Только в последние два года динамика замедлилась.

Наибольшее количество рейдерских атак произошло в 2017 году - 724. Наименьшее количество было зарегистрировано Генпрокуратурой в 2014 году - всего 279 дела.

Лидируют по количеству рейдерских атак Киев и Киевская область. За последние семь лет здесь произошло 1253 рейдерских захвата. На втором месте - Днепропетровская (200) и Харьковская (191) области.