Минимальная зарплата в Украине превысила "минималку" в России и Беларуси

04 января 2020 г. 18:55
Источник: Левый берег
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Минимальная заработная плата в Украине, которая с 1 января увеличилась на 13,2% до 4723 гривен, теперь выше, чем в России или Беларуси.

На это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации в 2005-2010 г.г. Дмитрий Базив в фейсбук.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.

В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.

"Минималка" в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.

"Минималка" в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.

 

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