Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверяет, что дефицита хлеба в Украине не будет. Он отмечает, что продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация пока, во время карантина из-за коронавируса, стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Обеспеченность пшеницей и хлебом - важный вопрос, который беспокоит украинцев. Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы.

По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать зерно нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет», - подчеркнул Министр Игорь Петрашко во время прямого эфира на телеканале Украина 11 апреля.

Он также отметил, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем же за последние 10 дней цены не росли.

По словам Петрашко, причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание отдельных категорий продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет, заверил он. Второй причиной роста цен министр назвал девальвацию, которая происходит с валютой. Третья причина - спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают.