 

Министра юстиции времен Януковича вызвали на допрос в Генпрокуратуру

12 октября 2019 г. 9:50
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Генеральная прокуратура вызвала на допрос подозреваемую в хищении бюджетных средств и служебном подлоге министра юстиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Елену Лукаш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукаш в Facebook.

В повестке отмечается, что экс-чиновницу вызвали для проведения следственных и процессуальных действий, а именно для сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой.

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14:00.

Напомним, ГПУ расследовала уголовное производство по подозрению Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса Украины  – служебный подлог. Речь шла о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.