"Мирового соглашения не будет": Кернес объявил войну протестующим предпринимателям

27 ноября 2019 г. 19:20
Автор: Лариса Говина
19 просмотров

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

На мирный митинг у здания мэрии собрались сотни предпринимателей торгового центра «Барабашово». В руках они держали красноречивые плакаты и флаги с надписями "Стоп дорога". Говорят, создали отдельный штаб предпринимателей, чтобы бороться против инициативы городского совета - строительства дороги через рынок. Новый путь чиновники хотят прокладывать там, где тысячи торговых павильонов.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Торговые места - это порядка 2500 тысяч мест, к которым привязаны еще очень много людей. Пострадает порядка 10 тысяч человек. На самом деле, я уверен, дело в не в дороге, а в рейдерском захвате рынка, который остался единственным рынком, который не подвластен, не попадает под крыло нашего мэра.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Какая дорога за столько миллионов. Заходите в больницы, поликлиники, штукатурка сыпется на голову. Ужасное состояние. Пусть лучше финансирование пускают туда

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Это очень тяжелый удар по бюджету, экономике города Харькова - это во-первых, во-вторых, развязка, которая должна была быть, её обосновывали архитекторы. И не только города Харькова. Она должна быть многоуровневая, а это может затянуться на многие года, опустошив полностью кассу города.

Однако на сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес отметил: дорогу будут прокладывать, несмотря на протесты предпринимателей. Большинство депутатов проголосовали "за".

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Не в дороге дело, а в совершенно других вещах. - Карфаген должен быть разрушен.

Мирової угоди не буде. То есть місця, та земля буде передана комунальному підприємству міському.

Между тем администрация "Барабашово" и предприниматели обратились к Президенту Украины и председателю ХОГА, чтобы они подключились к решению этой ситуации.

 

Видео: 

"Мирового соглашения не будет": Кернес объявил войну протестующим предпринимателям 27.11.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.