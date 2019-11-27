"Мирового соглашения не будет": Кернес объявил войну протестующим предпринимателям

Ганьба! Ганьба! Ганьба!

На мирный митинг у здания мэрии собрались сотни предпринимателей торгового центра «Барабашово». В руках они держали красноречивые плакаты и флаги с надписями "Стоп дорога". Говорят, создали отдельный штаб предпринимателей, чтобы бороться против инициативы городского совета - строительства дороги через рынок. Новый путь чиновники хотят прокладывать там, где тысячи торговых павильонов.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Торговые места - это порядка 2500 тысяч мест, к которым привязаны еще очень много людей. Пострадает порядка 10 тысяч человек. На самом деле, я уверен, дело в не в дороге, а в рейдерском захвате рынка, который остался единственным рынком, который не подвластен, не попадает под крыло нашего мэра.

Руслан Гусейнов, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Какая дорога за столько миллионов. Заходите в больницы, поликлиники, штукатурка сыпется на голову. Ужасное состояние. Пусть лучше финансирование пускают туда

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Это очень тяжелый удар по бюджету, экономике города Харькова - это во-первых, во-вторых, развязка, которая должна была быть, её обосновывали архитекторы. И не только города Харькова. Она должна быть многоуровневая, а это может затянуться на многие года, опустошив полностью кассу города.

Однако на сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес отметил: дорогу будут прокладывать, несмотря на протесты предпринимателей. Большинство депутатов проголосовали "за".

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Не в дороге дело, а в совершенно других вещах. - Карфаген должен быть разрушен.

Мирової угоди не буде. То есть місця, та земля буде передана комунальному підприємству міському.

Между тем администрация "Барабашово" и предприниматели обратились к Президенту Украины и председателю ХОГА, чтобы они подключились к решению этой ситуации.