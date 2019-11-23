Мировой банк поддержал инициативу открытия рынка земли в Украине

Всемирный банк поддерживает инициативу открытия рынка земли и хочет помочь фермерам в Украине воспользоваться в полной мере возможностями открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью изданию “Зеркало недели”.

Кахконен рассказала, что с правительством обсуждались разные варианты, как обеспечить фермерам доступ к кредитам, среди прочего обсуждалась схема частичного гарантирования кредитов, что снизит кредитный риск для банков и стимулировать их заинтересованность в кредитовании фермеров.

"Фермеры — это наиболее уязвимая группа заемщиков, которым и хочет помочь Всемирный банк, чтобы они действительно смогли воспользоваться в полной мере теми возможностями, которые получат после открытия рынка сельскохозяйственных земель”, - подчеркнула она.

Кахконен рассказала, что с правительством обсуждались разные варианты, как обеспечить фермерам доступ к кредитам, среди прочего обсуждалась схема частичного гарантирования кредитов, что снизит кредитный риск для банков и будет стимулировать их заинтересованность в кредитовании фермеров.

Кахконен констатировала, что банковский сектор готов к открытию земельного рынка, и для него это новый и привлекательный рынок.

По мнению директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, мораторий вредит владельцам земли, потому что их право собственности ограничено: они не могут использовать свою землю как банковский залог, не могут ее продать.

Напомним, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Предполагается, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Именно тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и компании, которые имеют среди своих учредителей иностранцев, получают право покупать украинские земли, земельные участки только в случае, если будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме.