Мировой банк выделит Харькову новый транш на модернизацию теплосетей

03 декабря 2018 г. 14:37
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В 2019 году Мировой банк выделит Харькову новый транш на модернизацию теплосетей в размере 14 миллионов долларов.

Об этом сообщил главный специалист по энергетике Мирового банка Санду Гидирим в ходе сегодняшней встречи с городским руководством, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Встречу с представителями Мирового банка провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

При поддержке Мирового банка в Харькове удалось переложить рекордное количество тепломагистралей, отметил в ходе встречи Терехов, и эта работа будет максимально продолжена в следующем году.

На последней сессии городского совета на это было выделено 200 миллионов гривен, напомнил первый вице-мэр.

В свою очередь, главный специалист по энергетике Мирового банка Санду Гидирим отметил, что все запланированные на 2018 год объемы по реконструкции магистральных трубопроводов в Харькове успешно выполнены, и уже в следующем году Мировой банк выделит городу новый транш на модернизацию теплосетей в размере 14 миллионов долларов. 

«Нужно начинать этот процесс уже сейчас, чтобы по окончанию отопительного сезона подрядные организации могли сразу приступить к работе. Рассчитываем, что за весну и лето 2019 года все будет выполнено», - сообщил Санду Гидирим.

Как отметили в горсовете, миссия Мирового банка приехала в Харьков, чтобы подвести итоги реконструкции основных тепловых артерий города.

По информации горсовета, в 2018 году совместно с Мировым банком к этому отопительному сезону в Харькове было переложено рекордное количество трубопроводов большого диаметра (600 и 1000 мм) - 44 км.

 

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