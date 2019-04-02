Многодетным семьям будет выплачиваться материальная помощь

С 1 апреля 2019 года правительством введен новый вид социальных выплат – помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Как информирует правительственный портал, помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в ежемесячном размере 1700 гривен.

Помощь будет выплачиваться ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно за оказанием помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года.