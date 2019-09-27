Монетизация льгот: харьковских льготников просят подавать заявления

Харьковских льготников просят подавать заявления на монетизацию льгот.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете, напомнив, что с октября 2019 года в Украине начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По информации Департамента труда и социальной политики, этот процесс будет проходить по образцу монетизации субсидий двумя способами:

1. В безналичной форме путем перечисления средств на учетную запись льготника в «Ощадбанке», который будет осуществлять перевод средств на счета управляющих организаций, предоставляющих услуги (без обращения льготника). Сэкономленные средства по итогам отопительного периода будут перечислены на личный счет льготника в «Ощадбанке».

2. В денежной наличной форме средства будут перечислять, по желанию льготника, на счет уполномоченного банка или «Укрпочты». Для этого льготнику необходимо до 15 октября (15 мая – на летний сезон) обратиться с заявлением в управление труда и социальной защиты населения администраций районов для указания выплатных реквизитов. Бланк заявления на монетизацию льгот можно скачать здесь.

Граждане, которые получат средства наличными, должны ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом суммы льготы.

Управления труда и социальной защиты населения ежемесячно направляют списки на предприятия-поставщики жилищно-коммунальных услуг о лицах льготной категории, получивших или потерявших право на льготы. Поэтому льготникам необходимо информировать управление в случае изменения места жительства или изменений в составе семьи.

Также департамент обращает внимание, что всем харьковчанам-льготникам необходимо сообщить в свои районные управления социальной защиты номер мобильного телефона. Это необходимо для внесения его в учетную карточку льготника Единого государственного реестра лиц, имеющих право на льготы.