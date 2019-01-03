Монетизация субсидий на Харьковщине: что изменилось в алгоритме выплат?

На оплату всех коммунальных услуг за двухкомнатную квартиру едва хватает даже двух пенсий, рассказывает харьковчанин Виктор, его и жены. Прошлый отопительный сезон, говорит он, существенно ударил по карману, поэтому пришел в управление соцзащиты оформить субсидию. О новом порядке выплаты льгот пока ничего не слышал.

Виктор Куликов, пенсионер:

А как без субсидии на пенсии? У меня уже были субсидии, потом прервались, а это я по новой оформляю. Мы, кажется, уже заплатили, больше, чем 1500.

В первые рабочие дни года людей, которые хотят оформить субсидию не очень много, подчеркивают в управление соцзащиты населения Киевского района, ажиотаж среди горожан ожидают ближе к весне. Сейчас, отмечают соцработники Киевского района, новых заявлений на получение льготы только две.

Галина Горобенко, зам. нач. управл. труда и социальной защиты населения Киевского района:

Це лише зміни: краще чи ні, вже видно буде за результатами отриманими після здійснення всієї цієї процедури. На сьогоднішній день, це лише дає можливість особам зекономити і отримати результат своєї економії.

Правила назначения государственной помощи на оплату коммуналки остаются неизменными, рассказывают в профильном департаменте ХОГА. Горожане, как и раньше, обращаются в управление социальной защиты населения по месту жительства, а управление проводит начисления субсидий, отметил директор департамента Юрий Шпарага. Главное новшество - изменение алгоритма выплаты субсидий. Теперь к начислению субсидий привлекли "Ощадбанк". Государство через банк платить часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а льготники должны доплатить вторую часть счета.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Грошей на руки ніхто сьогодні видавати не буде. Розрахунки як були між юридичними особами, так вони і залишаються. З цього процесу виведені тільки управління соціального захисту населення. Встановлений певний порядок розрахунків. В першу чергу "Ощадбанк" сплачує підприємствам, які постачають газ, потім, відповідно до черговості, яка прописана в постанові, іншим підприємствам.

Всем, кто получает субсидию в Харьковской области, а это более 250 тысяч человек "Ощадбанк" автоматически откроет счет и создаст персональный кабинет на официальном сайте, где можно будет отслеживать информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии и остаток средств . В банк идти не нужно, говорят областные чиновники: правительство максимально автоматизировало процесс монетизации, чтобы основная нагрузка легла на управления социальной защиты населения, государственный банк и поставщиков коммунальных услуг.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Для тих громадян, які вже отримують субсидію, поки що робити нічого не треба. Ніяких дій проводити теж не треба. Їм потрібно до першого травня 2019-го року звернутися з новою заявою і декларацією до управлінь соціального захисту населення, щоб їм вже на літній період була нарахована субсидія.

"Ощадбанк" ежемесячно будет информировать льготников с помощью SMS-сообщения о поступлении средств от государства, их использовании и остатке. Сэкономленные во время отопительного сезона средства, можно будет использовать в следующем, они останутся на счетах получателей субсидии. В пресс-службе "Ощадбанка" пообещали подробно рассказать о том, как получить дополнительные консультации украинцам и насколько банк готов к нововведениям, в ответе на информационный запрос.