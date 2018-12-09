МВФ объявил дату заседания по сотрудничеству с Украиной

09 декабря 2018 г. 17:00
Источник: Левый берег
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Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 18 декабря.

Об этом сообщается в расписании совета директоров  МВФ.

На повестке дня также стоит прекращение программы расширенного финансирования (EFF), утвержденной в марте 2015 года и истекающей в марте 2019 года.

Напомним, МВФ может предоставить Украине новую программу поддержки экономической политики stand by в размере 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.

Ожидается, что сумма первого транша составит 1,5 млрд долларов.

Предварительными условиями для заключения программы были повышение цен на газ для населения и принятие бюджета на 2019.

Кабинет министров повысил тариф на газ с 1 ноября, а 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет.

 

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