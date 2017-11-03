МВФ оценил потери Украины от коррупции в 2% ВВП

03 ноября 2017 г. 11:55
Источник: Левый берег

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% от ВВП.

Об этом он сообщил в ходе выступления на 8th Ukrainian Investment Forum в пятницу.

"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.

Он напомнил, что следующим важным шагом в этом направлении должно стать создание Антикоррупционного суда, которое является одним из критериев для получения следующего транша Украиной от МВФ.

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