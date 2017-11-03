МВФ перечислил условия получения Украиной очередного транша

Международный валютный фонд ставит в зависимость выделение Украине очередного транша от принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ.

Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством", - сказал он.

Кабмин Украины отказался повышать цены на газ для населения, что должно было произойти с 1 октября, и направил фонду предложение по изменению формулы расчета цены. Судя по заявлению Люнгман, убедить МВФ согласиться с этим не удалось.

Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.

"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - добавил он.

Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов.

Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.