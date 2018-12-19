МВФ принял программу помощи stand-by для Украины

19 декабря 2018 г. 10:15
Источник: Левый берег
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Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен в ближайшее время.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко по итогам заседания МВФ в Вашингтоне.

"Еще одна хорошая новость - как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи Stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов США. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долл. США, который состоится уже в ближайшее время ", - написал глава государства в фейсбуке.

Он назвал решение Фонда "еще одним важным сигналом" о признании безусловного прогресса Украины в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях.

"Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, в октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе stand-by на $3,9 млрд. Она заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года. Предварительными условиями для заключения программы были повышения цен на газ для населения и принятие бюджета на 2019.

Кабинет министров повысил тариф на газ с 1 ноября, а 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет.

 

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