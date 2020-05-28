«Мы - лидеры в негативе», - Кучер прокомментировал ситуацию с долгостроями на Харьковщине

«Мы – лидеры в негативе», - так прокомментировал глава ХОГА Алексей Кучер ситуацию с долгостроями в области.

Губернатор заявил, что в области пройдет инвентаризация недостроенных объектов в х/о, так как по его словам, сейчас в области недостроены 7 амбулаторий, 4 мусороперерабатывающих завода и объекты образования.

По его словам, это было связано с тем, что строительство сразу нескольких объектов по политическим мотивам начиналось, а на окончание строительства их не было.

Сейчас из-за этого часть строительств будет приостановлена.

Как завершить большое количество недостроенных объектов, решать будут на уровне области с привлечением местных бюджетов, задача состоит в том, чтобы хотя бы достроить в ближайшее время те объекты, которые готовы на 90-95 процентов, подтвердил Сергей Чернов, уточнив, что из 30 амбулаторий построили только 7, остальные – долгострои.