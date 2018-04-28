На берегу водохранилища поймали браконьера с уловом на 10 000 гривен

28 апреля 2018 г. 12:05
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Незаконной рыбалкой на Краснооскольском  водохранилище занимался 48-летний житель Боровой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Нарушителя обнаружил местный участковый  совместно с сотрудниками рыбоохранного патруля, которые в рамках операции «Нерест» отрабатывали береговую линию водохранилища.

В рыболовные сети жителя поселка Боровая попали лещ, красноперка, карась, лускарь и линь. Всего 18 кг рыбы.

Стоимость улова составила 10 тысяч гривен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители напоминают, что в связи с периодом нереста рыбы с 1 апреля до 10 июня промышленная и спортивная ловля  рыбы запрещена законом.

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