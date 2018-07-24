На части Московского проспекта на два дня запретят движение транспорта

С 9:00 до 21:00 25 и 26 июля на части Московского проспекта будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Речь идет о движении транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На время работ объезд закрытого участка автомобилисты будут объезжать по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской.

Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.