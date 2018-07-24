На части Московского проспекта на два дня запретят движение транспорта

24 июля 2018 г. 17:22
1 просмотр

С 9:00 до 21:00 25 и 26 июля на части Московского проспекта будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Речь идет о движении транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На время работ объезд закрытого участка автомобилисты будут объезжать по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской.

Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.