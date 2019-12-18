На чиновников горсовета и Госземагентства открыли уголовное дело за незаконную передачу участков парка «Зеленый гай» в частную собственность

Прокуратура области начала уголовное производство в отношении должностных лиц Харьковского городского совета и управления Госземагентства, которые незаконно передали в частную собственность земельные участки парка «Зеленый гай» в Харькове, стоимостью более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в течение 2009-2014 годов решениями сессий Харьковского городского совета утверждены проекты землеустройства по отводу 22 земельных участков.

Данные участки были предоставлены ​​в частную собственность 18 гражданам за счет земель жилой и общественной застройки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений и ведения садоводства.

Общая площадь этих участков составляет более 3 га. На основании указанных решений сессий в течение 2009-2016 годов на участки были изготовлены государственные акты на право собственности, которое было зарегистрировано.

Однако было установлено, что данные участки относятся к землям общего пользования (зеленые зоны и насаждения) и ранее находились в пределах парка, который находится на балансе и оперативном управлении коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха «Зеленый Гай» Харьковского городского совета.

Кроме того, без согласования целевое назначение земельных участков было изменено - из земель рекреационного назначения на земли жилой и общественной застройки. Таким образом земли общего пользования коммунальной собственности Харькова незаконно были предоставлены в частную собственность.

Стоимость незаконно отчужденных земельных участков составляет более 8 миллионов гривен.

Уголовное производство открыто по факту незаконного предоставления чиновниками в частную собственность в городе земельных участков общего пользования по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Кроме того, прокуратурой решается вопрос об обращении в суд по поводу возвращения указанных земельных участков харьковской общине.