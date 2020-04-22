На доплаты медикам денег нет, а на спортивные площадки есть: в Харькове перераспределили бюджет

22 апреля 2020 г. 11:25
Автор: Марина Николаева
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На борьбу с пандемией решено выделить 106,1 млн грн, которые будут направлены на закупку медикаментов и индивидуальных средств защиты, транспортных средств специального назначения, медицинского оборудования и расходных материалов. Это значительно меньше, чем в других городах Украины, и речь не идет о доплатах тем, кто борется с коронавирусом, отметили оппоненты мера.

Кроме того, около 20 млн направлено на закупку инсулина. Это не средства городского бюджета, а государственная субвенция. В последние дни в Харькове сложилась критическая ситуация с инсулином, больные диабетом не могли получить ни лекарства, ни рецепты, хотя они в группе риска для COVID-19.

Из городского бюджета еще 47 млн грн. получили коммунальные предприятия на поддержку своей деятельности. Отдельно трамвайные и троллейбусные депо на оплату электроэнергии, несмотря на то, что они работают не бесплатно сейчас. Более 26 млн грн. направлено на объекты культуры и спорта. Отдельно почти 11 млн грн. на ремонт спортивных площадок, на которых сейчас запрещено заниматься. Более 50 млн грн. выделили на ремонт бывшего БТИ на Павловской площади. Более 12 млн грн. на строительство прозрачных офисов и еще дополнительно 100 млн грн. на ремонт дорог.

 

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