На дороге Харьков - Волчанск завершаются ремонтные работы

Дорожники на 90% выполнили ремонтные работы на дороге Харьков – Волчанск.

Об этом во время брифинга 20 июля сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, передает пресс-служба ХОГА.

На участке автодороги Харьков - Волчанск работы подходят к концу. Проведено фрезерование более 6 км существующего покрытия. Уложено 6,1 км выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в пределах сел Шестаково, Заречное и Старого Салтова.

Дорожники также уложили покрытие на 6 автобусных остановках и укрепили 11 км обочин.

Ремонтные работы также ведутся на участках таких дорог: Киев - Харьков - Довжанский, Чугуев - Меловое, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка, Мерефа - Лозовая - Павлоград, Старый Мерчик - Мурафа - Краснокутск, Зачепиловка - Андреевка - Кегичевка, Мерефа - Змиев, Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта. На одном из главных объектов дорожного строительства в этом году – дороге Харьков - Ахтырка – проводят работы по технологии «холодный ресайклинг». Здесь также идет реконструкция моста через реку Купьеваха.

Продолжаются и текущие ремонты. Всего за последнюю неделю ликвидировали 1,1 тыс. кв. м ям. Для этого использовали 140 тонн асфальтобетонной смеси, которую изготовили на собственных асфальтобетонных заводах ГП «Харьковский облавтодор».

«Ко Дню независимости Украины все государственные дороги будут приведены в порядок», - заверил Евгений Зражевец.