На дорогу в центре Харькова потратят еще 22 миллиона гривен - ХАЦ

На дорогу, соединившую улицы Рымарскую и Клочковскую, потратят еще 22 миллиона гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок «Прозорро».

Эту дорогу открыли в День города в 2019 году.

В течение 2018-2019 годов на эту дорогу потратили 43 миллиона гривен.

Также на дополнительные проектные работы по этой дороги в 2020 году выделили 1500000 гривен.

«Как утверждали в горсовете, в 2018 году, ширина дороги составляет 7,5 м., А длина - 500 м.

Тогда ремонт выполняло ООО "Паркинг +", фирма из окружения действующего директора Департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета, Владимира Чумакова.

Если учесть, что сейчас будет еще строительство на 22 миллиона гривен, то полкилометра дороги обойдутся в 2 миллиона евро», - отмечают в ХАЦ.

Сейчас среди работ, которые планируется сделать - дополнительные работы по устройству покрытия и тротуаров, вынесения кабельных сетей, облицовка подпорных стен, наружное освещение, озеленение территории.

Также, пишет ХАЦ, стало известно, что 3 ноября 2020 заключили дополнительный договор на 18500000 гривен на строительство паркинга в саду Шевченко, по ул. Рымарской, 23-Б.

«В сентябре 2020 стало известно, что многоэтажный паркинг в саду Шевченко будет только на 200 автомобилей. Хотя еще в августе 2020 года Геннадий Кернес сообщал о том, что паркинг будет на 300 автомобилей.

После подписания договора на 18500000 гривен общая стоимость строительства паркинга составит почти 133 миллиона гривен», - подсчитали харьковские антикоррупционеры.

«Себестоимость одного машино-места в паркинге, таким образом, составит 665 тысяч. Например, стоимость одного машино-места в многоуровневом паркинге возле терминала D аэропорта Борисполь составила 539,7 тысяч», - провели сравнение в ХАЦ.

Также еще 53 парковочных места будет построено возле многоэтажного паркинга в саду Шевченко, в рамках автостоянки. 3 ноября 2020 заключили договор о строительстве этой автостоянки. Стоимость договора составила 5890000 гривен, сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, добавив, что таким образом стоимость одного машино-места на автостоянке рядом с паркингом составит 111,1 тыс. гривен.