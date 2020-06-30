На "Электротяжмаше" из-за долгов отключили водоотведение

КП «Харьковводоканал» прекратило предоставлять услугу водоотведения государственному предприятию «Электротяжмаш».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», задолженность предприятия за услуги водоотведения по состоянию на 26 июня 2020 года составила 1 млн 493 тыс. 961 грн. Указанная сумма образовалась за период с марта 2019 года, и администрацию завода неоднократно предупреждали об отключении от услуг водоотведения.



«Мы неоднократно официально уведомляли «Электротяжмаш» о данной задолженности, но руководство предприятия не реагировало и не предпринимало практических шагов для погашения долга. В результате было принято решение прекратить предоставление услуг водоотведения с 29 июня текущего года. «Харьковводоканал» пошел на это вынужденно - мы должны принимать во внимание коллективные интересы громады Харькова. Наше коммунальное предприятие обязано получать денежные средства от абонентов - юридических лиц, поскольку мы должны ежедневно предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения всему городу», - сообщили на предприятии.