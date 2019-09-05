 

На фермеров подали в суд за неуплату аренды за землю

05 сентября 2019 г. 10:50
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Прокуратура направила в хозяйственный суд области два исковых заявления о расторжении договоров аренды земли с двумя фермерами и возвращении участков государству, так как семья фермеров почти 2 года не платила за арендованные угодья. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, речь идет об участках площадью 13 и 43 га на территории Ольховского сельского совета. 

Указанные площади получили в аренду два фермеров - отец и сын. С 2017 года они перестали платить деньги за аренду земель, при этом продолжали использовать участки в хозяйственной деятельности. 

В связи с невыполнением условий договора со стороны фермеров прокуратура обратилась с соответствующими исковыми заявлениями в суд.

 

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