На Гоптовке изъяли табак для кальяна на 220 тысяч гривен

25 апреля 2018 г. 13:46
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Вчера на Гоптовке пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы не допустили ввоза в Украину крупной партии смеси для кальяна на сумму почти 220 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки «Рено» под управлением гражданина Украины 1994 года рождения.

В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 548 упаковок смеси для кальяна на общую сумму почти 220 000 гривен.

Товар правоохранители изъяли и передали компетентным органам.

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