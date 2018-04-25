На Гоптовке изъяли табак для кальяна на 220 тысяч гривен

Вчера на Гоптовке пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы не допустили ввоза в Украину крупной партии смеси для кальяна на сумму почти 220 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки «Рено» под управлением гражданина Украины 1994 года рождения.

В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 548 упаковок смеси для кальяна на общую сумму почти 220 000 гривен.

Товар правоохранители изъяли и передали компетентным органам.